Два ребенка с коронавирусом умерли в Педиатрическом университете

В стационаре Санкт-Петербургского педиатрического университета скончались еще двое несовершеннолетних с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Оба ребенка были больны не только коронавирусом. Они имели онкогематологические патологии, которые значительно прогрессировали на фоне инфекции.

За 2021 год в Педиатрическом университете умерли четверо несовершеннолетних с коронавирусом. Двое из них имели онкогематологические патологии, у одного врачи диагностировали тяжелую патологию почек. Еще одним умершим от инфекции стал новорожеднный с тяжелыми пороками развития.

С начала 2022 года в Педиатрический университет поступило 76 несовершеннолетних пациентов, у которых диагностировали коронавирус.