Комздрав поищет очереди в петербургских поликлиниках

Петербургский комитет по здравоохранению продолжает проводить объезды поликлиник с целью выявления очередей. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», первые проверки уже состоялись 27 января в медицинских учреждениях трех районов города: Калининского, Московского и Невского. Проверяющие не обнаружили очереди вблизи поликлиник.

В поликлиниках сотрудникам Комздрава уточнили, что пациенты предпочитают прийти пораньше, еще до начала приема дежурного врача. В результате приходится ожидать начала приема в очереди на улице. В вечерние же часы нагрузка на ведущих прием врачей существенно сокращается и очередей нет.

Служба «122» также проводит автоматический обзвон пациентов, чтобы выяснить приходил ли к ним на дом врач после вызова. Петербуржцев призвали давать обратную связь с целью оптимизации работы городских поликлиник.