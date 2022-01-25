За сутки «омикрон» подтвердили почти у 500 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки заражение новым штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили у 478 человек. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

В настоящее время заражение новым штаммом коронавируса подтверждено у 2637 человек в Петербурге. Из них 74 человека вернулись в Россию из других стран. Среди заболевших 42 студента и 12 туристов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по каждому случаю устанавливается круг контактных лиц. Заболевшие либо изолируются в домашних условиях, либо помещаются в стационары.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге вводятся новые ограничительные меры для несовершеннолетних с 28 января. Кружки переходят на дистанционное обучение, юных петербуржцев перестанут пускать в кинотеатры, театры и другие развлекательные и спортивные учреждения.