Детские кружки в Петербурге перейдут на дистанционку

В Петербурге вводятся дополнительные ограничения для несовершеннолетних горожан. Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, все дополнительные образовательные программы для детей перейдут на дистанционное обучение. Это касается как государственных, так и частных секций и кружков.

Вводятся ограничения также на досуг несовершеннолетних. Детям и подросткам запретят посещение зоопарков, музеев, театров, цирков, концертов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, аттракционов, а также культурных, зрелищных, выставочных, торжественных мероприятий. Под запрет попали также спортивные мероприятия с их участием.

Новые ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.