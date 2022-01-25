Попова назвала возраст, в котором россияне чаще болеют ковидом

В России наибольший рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в возрастных группах 15-17 и 30-49 лет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

В возрастной группе старше 65 лет, по словам Анны Поповой, наблюдается минимальный прирост заболеваемости. Он отметила, что для предотвращения контакта пожилых людей с новым вирусом предпринимается целый ряд мер в различных субъектах.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения. Умерли от болезни 327 448 человек.