Закупки «ЭпиВакКороны» временно приостановлены

Министерство здравоохранения РФ временно приостановило закупки вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на сотрудника одного из российских научных институтов, собеседников в Госдуме и крупной фармацевтической компании, поставок вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не было с начала года.

Представитель компании «Герофарма», которая является единственным контрактным производителем препарата, сообщил изданию, что в 2022 году организация не получала ни одной заявки на производство вакцины ни от Минздрава, ни от дистрибьюторов.Однако, разработчик препарата, представитель научного центра «Вектор» уточнил, что производство осуществляется в соответствии с утвержденными планами.