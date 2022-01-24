Детей стали чаще госпитализировать с коронавирусом в Петербурге

В Петербурге увеличилось количество детей и подростков, которых госпитализируют с коронавирусом. Как сообщили в комитете по здравоохранению, за неделю с 17 по 23 января, в больницу с таким диагнозом увезли 246 несовершеннолетних пациентов. С 10 по 16 января госпитализированы были только 126 детей, а с 3 по 9 января — 93 ребенка с коронавирусом.

Власти намерены полностью перепрофилировать детскую больницу имени Филатов под прием пациентов с коронавирусом. Количество коек будет увеличено и в Педиатрическом университете.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в город была доставлена первая партия вакцины от коронавируса для подростков от 12 лет «Спутник М».