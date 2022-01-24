Беглов перевел Петербург в мобилизационный режим

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал пятую волну коронавируса самой тяжелой. В своем радиообращении градоначальник заявил, что Петербург переходит в мобилизационный режим.

В разы увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что первыми удар приняли городские поликлиники. В настоящее время в некоторых из них до трети сотрудников находятся на больничных.

Александр Беглов сообщил, что власти намерены сохранить плановую медпомощь в стационарах «до последнего». Однако, в настоящее время расширены «красные зоны» в детских больницах Петербурга.

Губернатор также пообещал ужесточить ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако, о каких именно ограничительных мерах идет речь, пока не уточняется.