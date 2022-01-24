20 баров и ресторанов Петербурга закрыли за несоблюдение ковидных ограничений

В Петербурге в выходные прошел масштабный рейд по проверке соблюдения действующих коронавирусных ограничений. Как сообщили в комитете по контролю за имуществом, проверки проводили сотрудники трех комитетов Смольного, а также МВД, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета.

В результате было составлено 32 протокола в отношении юридических лиц. Штрафы также получили 103 посетителя заведений.

В 20 заведениях общепита, которые работали в ночное время и не проверяли QR-коды у посетителей, нашли многочисленные нарушения. По итогам проверки их деятельность временно приостановлена. В этих заведениях изъяли телефоны, оргтехнику, видеорегистраторы, кассовые аппараты, а также документацию.