В Смольном рассказали, что номер 122 перегрузил «омикрон»

В понедельник, 24 января, у петербуржцев снова возникли сложности с дозвоном на номер 122. Чтобы вызвать врача на дом, многим горожанам пришлось ждать часами.

итуацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировал вице-губернатор Станислав Казарин. По его словам, в работу службы внесло коррективы распространение нового штамма коронавируса. В результате служба «122» оказалась максимально перегружена звонками в начале рабочего дня — с 8 до 10 часов утра. В результате в работе службы возникли кратковременные технические сбои.

Станислав Казарин пояснил, что количество операторов на линии уже увеличено, поэтому время ответа специалиста сократилось. Петербуржцев он призвал не ждать начала рабочего дня, а звонить сразу, когда они чувствуют недомогание. Служба «122» принимает звонки круглосуточно.