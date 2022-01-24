Немецкий вирусолог назвала «омикрон» началом конца пандемии

Эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер считает, что распространение нового штамма коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт отметила, что точных прогнозов по этому поводу никто делать не может. Однако, по её мнению, пандемия может закончится к 2023 году.

Барбара Гертнер пояснила, что новый штамм быстрее передается, однако, вызывает менее тяжелое течение болезни. Она уточнила, что можно видеть все в черном цвете и ожидать, что мир еще десять лет будет находиться в таком состоянии, однако, точных данных на этот счет ни у кого нет.