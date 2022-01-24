Нарушающие ковид-ограничения бары Петербурга оцепили после закрытия

В ночь на субботу, 22 января, в центральных районах Петербурга прошел рейд, в ходе которого власти проверяли соблюдение антиковидных ограничений. Проверки прошли в заведениях, бойкотирующих QR-коды.

Как сообщил в своем Instagram организатор QR-бойкота Александр Коновалов, возле опечатанных за нарушения заведений выставили оцепление. Ресторатор насчитал в нем 300 сотрудников Следственного комитета, ОБЭП, СОБР.

По словам Александра Коновалова, стоящие в оцеплении сотрудники правоохранительных органов были снаряжены бронежилетами и автоматами. На этот счет ресторатор пошутил:

«...ну а куда без них, вдруг девочки-бармены отстреливаться будут».