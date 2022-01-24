Пациентов с подозрением на ковид в поликлиниках Петербурга принимают с отдельных входов

Поликлиники Петербурга начали прием больных с легкой формой коронавируса. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в медицинских учреждениях выделили для таких пациентов отдельные входы.

Осмотр болеющих коронавирусом в легкой форме будут производить в приемно-смотровых боксах или в специально выделенных для этой цели кабинетах. Пройти осмотр и сдать анализы те, кто подозревает у себя ковид, смогут без предварительной записи.

Всего пациентов с подозрением на коронавирус принимают 138 поликлиник во всех 18 районах города. Самостоятельно обращаться в медучреждения петербуржцам, подозревающим у себя ковид советуют впервые с начала пандемии. Ранее им рекомендовалось остаться дома и вызвать врача.