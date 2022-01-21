Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказал о достижении в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 64,4%. Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе его уровень определил в 63,7%.

По состоянию на 21 января первым компонентом вакцинировались от коронавируса 81 981 007 россиян. 78 059 701 получил второй компонент и завершил цикл вакцинации от коронавируса.

Татьяна Голикова назвала Петербург в числе регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета. В Севастополе он оценивается в 90,5%, а в Петербурге — в 84,6%. Далее в рейтинге следуют Карелия и Чукотка.