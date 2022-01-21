Правительство России уходит на удаленку из-за «омикрона»

Работа федеральных органов власти будет максимально переведена на дистанционную основу. Такое поручение в пятницу, 21 января, дал премьер-министра Михаил Мишустин. Об этом сообщается официальном Telegram-канале правительства РФ.

На удаленную работу в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отправятся сотрудники аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций. Совещания, запланированные ранее, также проведут в удаленном формате с помощью средств связи.

Отмечается, что решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в России.