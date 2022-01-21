479 петербуржцев увезли в больницы с коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 20 января, в больницы увезли 479 горожан с подтвержденным диагнозом коронавирус. Такие данные опубликованы на сайте администрации города. По сравнению с предыдущим днем суточная госпитализация выросла на 65 случаев.

В стационарах Петербурга лечение от коронавируса получают 5643 пациента. Из них в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии остаются 590 горожан. 345 петербуржцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В домашних условиях от коронавируса лечатся 36 789 петербуржцев. За сутки выписали из стационаров города 427 человек, завершивших лечение от коронавируса.