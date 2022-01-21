QR-коды в Петербурге могут отменить на следующей неделе

Власти Петербурга на следующей неделе обсудят вопрос об отмене или продлении QR-кодов в общественных местах Петербурга. Как сообщает «Мойка78», это вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании городского оперативного штаба.

Многие петербургские предприниматели рассчитывают на скорую отмену QR-кодов. В частности, бизнесмен Дмитрий Бондаренко отметил, что за прошедшие три недели выручка упала на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, не все рестораторы терпеливо ждут отмены QR-кодов. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об акции, к которой присоединились уже 170 заведений из различных отраслей. Участники отказываются проверять QR-коды у своих посетителей, не дожидаясь изменений в постановление губернатора.