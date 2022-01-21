Уже более 170 заведений поддерживают QR-бойкот в Петербурге

В Петербурге продолжает увеличиваться число заведений, которые отказываются проверять QR-коды у своих посетителей. Это рестораны, магазины, йога-студии, арт-пространства, присоединяющиеся к акции QR-бойкота. Как сообщил в своем Instagram организатор акции Александр Коновалов, количество участников достигло 170.

QR-коды в Петербурге со 2 января необходимы для посещения ресторанов и непродовольственных магазинов, за исключением продающих товары первой необходимости. Введенные губернатором Александром Бегловым жесткие меры, не нашли поддержки у существенной части петербуржцев.

На рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге QR-коды также заметного влияния не оказали. Несмотря на их проверку, суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге бьет рекорды. За 20 января зарегистрировано 5922 случая — максимум с начала пандемии.

Статистика показала, что предпринятые меры не помогают от коронавируса, но Беглов только лишь угрожает новыми запретами.