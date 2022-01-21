Более тысячи случаев «омикрона» уже подтвердили в Петербурге

В Петербурге к настоящему моменту подтверждено более тысячи случаев заражение новым штаммов коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным на 21 января за прошедшие сутки «омикрон» подтвердили у 178 человек. Из общего количества 74 случая зарегистрировали у приехавших из других стран: Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании и Сербии. 20 из них вернулись из туристических поездок, 12, напротив, приехали в Петербург в качестве туристов. 42 заболевших, прибывших из других стран, — это студенты.

Все заразившиеся «омикроном» либо госпитализированы по медицинским показаниям, либо изолированы дома. За теми, кто признан контактным, установлено медицинское наблюдение.