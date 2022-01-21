Петербург установил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировано 5922 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Данное число заболевших является максимальным за время пандемии.

В России за сутки также зарегистрировано максимальное количество заражений — 49 513 случая. В Москве коронавирусом заболели 15987 человек за сутки. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области зарегистрировано 4424 новых случая.

За сутки от коронавируса в России скончались 692 человека. В Петербурге количество летальных исходов составило 45. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 29 293 петербуржцев.