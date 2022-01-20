Исследователи сравнили действие «Спутника V» и Pfizer против «омикрона»

Вирусонейтрализующая активность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оказалась вдвое выше, чем у препарата Pfizer. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на данные исследования Института Спалланцани в Италии.

Исследование проводила команда ученых из Института Спалланцани и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Оно показало, что титр антител после российской вакцины оказался в 2,1 раза выше чем после препарата Pfizer. Через три месяца после вакцинации этот показатель был в 2,6 раз выше.

Таким образом исследователи установили, что «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон» за счет сильного иммунного ответа, формируемого с помощью высокого уровня антител.