В школах Петербурга рекомендовали ужесточить коронавирусные ограничения

В петербургских школах из-за штамма «омикрон» вводятся новые ограничения. Такое решение приняли вице-губернатор Ирина Потехина и главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Как пояснила Ирина Потехина, в ближайший месяц в образовательным учреждениям Петербурга необходимо «спасти семьи», чтобы учащиеся не приносили новый штамм домой. В связи с этим администрациям школ рекомендовано переводить классы на дистанционное обучение даже в том случае, если в коллективе заболел всего один ученик. Однако, данное решение руководство образовательных учреждений будет принимать самостоятельно.

В настоящее время на дистанционном обучении в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ находятся 209 школьных классов.