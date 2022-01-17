Девять классов в Петербурге учатся дистанционно из-за коронавируса и ОРВИ

На второй неделе после каникул на дистанционное обучение в Петербурге уже перешли девять классов в восьми школах. Как сообщили в пресс-службе комитета по образования, во всех коллективах зарегистрировано повышенный уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Также временно закрыта одна группа в детском саду. В ней был повышен уровень заболеваемости.

2 327 учащихся в Петербурге находятся на смешанной форме обучения по заявлению родителей. Это 0,4% от общего числа школьников города.

Неделю назад в Петербурге были закрыты на карантин всего два класса. Однако, не работали сразу четыре группы в детских дошкольных учреждениях.