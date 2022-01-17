Смольный «пририсовал» 200 тысяч к трем миллионам вакцинированных

В воскресенье, 16 января, в Смольном объявили, что вакцинацию от коронавируса прошли уже три миллиона петербуржцев. В эту цифру включили как тех, кто получил первый компонент вакцины, так и привитых однокомпонентным «Спутником Лайт».

Интересно, что на сайте администрации города в публикуемой ежедневно информационной сводке по вакцинации цифры иные. По данным на воскресенье, вакцинировались только 2,8 миллиона человек. То есть расхождение с опубликованной радостной новостью составляет 200 тысяч человек.

Есть и третий вариант прививочной статистики — на сайте «стопкоронавирус.рф». Там заветный трехмиллионный показатель в Петербурге был пройден еще на 14 января. Первым компонентом привились 3 332 751 человек, а полную вакцинацию прошли 3 176 148 человек.

Губернатор Александр Беглов регулярно отчитывается об успешности прививочной кампании и росте числа вакцинированных горожан. При этом в городе растет сопротивление противников вакцинации.

Не добавило популярности губернатору и введение обязательной проверки QR-кодов для посещения общепита и непродовольственных магазинов. Уже 150 заведений присоединились к бойкоту и открыто отказались участвовать в этих проверках. Градоначальника многие из них обвиняют в создании условий, благоприятствующих разорению бизнеса.