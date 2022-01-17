Вирусолог центра Гамалеи рассказал, когда начнется спад заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость новым штаммом коронавируса «омикрон» в России пойдет на спад к концу января. Об этом сообщает ТАСС.

Анатолий Альтштейн отметил, что омикрон-штамм не выдерживает высокого прироста числа новых случаев. Генетическая нестабильность штамма, обусловленная большим количеством заболевших, снижает его контагиозность. Вирусолог отметил, что данная гипотеза нуждается в тщательном научном изучении, однако создается впечатление её достоверности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообща, что в Центре имени Гамалеи могут разработать вакцину от коронавируса на основе сразу трех его штаммов: омикрона, дельты и исходного уханьского.