Полторы сотни заведений Петербурга присоединились к QR-бойкоту

В Петербурге число заведений, отказывающихся проверять QR-коды у своих клиентов, превысило 15. Новые участники присоединяются к QR-бойкоту ежедневно. Об этом в своем Instagram сообщил инициатор акции Александр Коновалов.

Новые антиковидные ограничения в Петербурге действуют со 2 января. QR-код требуется горожанам для доступа в непродовольственные магазины (за исключением продающих товары первой необходимости) и заведения общепита.

Не обошлось и без проверок. По их итогам ранее губернатор Александр Беглов заявил, что бизнес Петербурга готов работать по строгим правилам. Однако, участники QR-бойкота ежедневно доказывают обратное.

Многие петербуржцы крайне негативно отнеслись к введению QR-кодов. Теперь непривитые по каким-либо причинам законопослушные граждане вынуждены отказывать себе в посещении магазинов и ресторанов. Однако, они по-прежнему бывают, например, в общественном транспорте, где массовое скопление людей зачастую несет куда большую опасность заражения.

Новые ограничения, введенные губернатором Александром Бегловым, скорее раздражают горожан, чем имеют реальный эффект борьбе с инфекцией. Это подтверждает и резко возросшая после праздников заболеваемость, которая почему-то не желает зависеть от введенных ограничительных мер.