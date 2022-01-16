Впервые с июля в России от коронавируса умерли менее 700 человек за сутки

Суточная смертность от коронавируса в России за сутки составила 686 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Днем ранее от болезни умерли 723 человека.

Этот показатель стал минимальным в России за последние полгода. В прошлый раз менее 700 смертей от коронавируса в сутки в России было зарегистрировано 5 июля. 70 человек умерли от болезни в Москве. В Петербурге суточная смертность составила 63 случая, а в Московской области — 41.

Новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России подтвердили 29 230. В частности, в Москве заболели 6480 человек. Петербург с его 3958 случаями остается на втором месте по суточной заболеваемости в стране. В Московской области коронавирусом за сутки заболели 3147 человек.