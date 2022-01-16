Петербург мобилизует силы из-за «омикрона»

Петербург готовится «встречать омикрон» и мобилизует силы. После праздников в городе наметился рост заболеваемости, новых случаев стало в среднем на 25% больше. Проблеме подготовки посвятили заседание Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. В городе усилят ресурсы амбулаторной службы и скорой помощи. Власти планируют привлечь к оказанию помощи населению студентов медицинских вузов.

Также готовится оптимизация работы службы «122» и колл-центров, где горожане могут получить информацию по коронавирусу, записаться к врачу и на вакцинацию. В поликлиниках разделят потоки пациентов. На следующей неделе члены совета представят свои предложения по улучшению работы здравоохранения.