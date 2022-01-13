«Омикрон» в Петербурге может распространяться по европейскому сценарию

Власти ожидают, что новый штамм коронавируса «омикрон» будет распространяться в Петербурге по так называемому европейскому сценарию. Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге уже готовятся к возможному повышению нагрузки на систему в связи с возросшим числом пациентов.

Дмитрий Лисовец отметил, что в Европе и США основная нагрузка, связанная с «омикроном» приходится на амбулаторное звено. По тому же варианту ситуация может развиваться и в России, и в частности, в Петербурге.

В настоящее время в Петербурге обсуждается вопрос временного увеличения штата поликлинических учреждений. В частности, туда могут направить ординаторов из числа специалистов федеральных клиник, которые не заняты в оказании помощи пациентам с коронавирусом в стационарах.