Петербуржцы стали активнее вакцинироваться после праздников

По окончании новогодних праздников петербуржцы стали активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Как сообщили в комитете по здравоохранению, 10 января на прививочных пунктах впервые вакцинировали 8135 человек (с учетом «Спутника Лайт»). 11 января первый компонент вакцины от коронавируса получили 8478 петербуржцев. Всего 10 января вакцину в Петербурге получили 18 796 человек. 11 января на прививочные пункты пришли 18018 горожан.

К настоящему моменту цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили 2 млн 753 тысячи человек. Привиты более 800 тысяч горожан старше 60 лет. Запас вакцины в Петербурге составляет 895 тысяч доз.