Кардиолог рассказал, насколько увеличилась смертность от коронавируса во время пандемии

Во время пандемии коронавируса в мире возрос уровень смертности от сердечно-сосудистых заболевания. По оценке главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, во всем мире она возросла на 10-12%.

Максимальный рост в 300% был достигнут на пике пандемии. Причиной стала отработка механизмов кодирования причин смерти.

Сергей Бойцов в эфире «Радио России» уточнил, что рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вызывает не только коронавирус, но и большинство других инфекций. Эту тенденцию медики выявили примерно столетие назад. Более поздние данные позволили убедиться, что в период эпидемий гриппа примерно половина всех смертей были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.