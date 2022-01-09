Из восьми проверенных в центре Петербурга баров нарушителем оказался один

В ночь на воскресенье, 9 января, в Петербурге проверили соблюдение антиковидных ограничений. Совместный рейд провели сотрудники администрации города и полиции. Адреса для проведения проверки в Центральном районе выбирали не просто так. На все проверенные заведения ранее жаловались местные жители.

На момент проходившей в ночное время проверки караоке-бар «Сопрано» на Невском проспекте, 88, «Кофейня № 1» на Литейном, 53, «Контакт-бар» на улице Марата и Budapest на Стремянной, 5, как и положено согласно действующей редакции постановления об ограничениях, были закрыты.

В «Угрюмочной» на улице Рубинштейна, несмотря на поздний час, проверяющие нашли посетителей. Эта проверка стала повторной для заведения. Однако, QR-коды и маски у персонала с момента предыдущей так и не появились.