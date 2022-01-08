381 петербуржец с коронавирусом попал в больницу за сутки

За прошедшие сутки, 7 января, в больницы Петербурга с диагнозом коронавирус поступил 381 человек — максимальное число в январе. Такие данные опубликованы на сайте администрации города.

Лечения от коронавируса в больницах в настоящее время проходят 5543 петербуржца. 625 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключено 360 пациентов.

Первый компонент вакцины от коронавируса за сутки получили 2 119 горожан. Вторым компонентом привиты 6053 человека. Количество завершивших цикл вакцинации от коронавируса горожан составляет 2,72 миллиона человек.