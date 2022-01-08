15 заведений-нарушителей ковидных ограничений нашли в Петербурге за три дня

В Петербурге проходят проверки соблюдения магазинами и заведениями общественного питания действующих коронавирусных ограничений. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за три дня было выявлено 15 организаций-нарушителей.

Основным нарушением стало отсутствие QT-кодов и масок у сотрудников. В некоторых организациях не было также журналов термометрии и дезинфекции.

В двух магазинах проверяющие обнаружили, что продажи идут без учета наличия QR-кодов у посетителей. Восемь баров в Центральном, Невском, Петроградском и Адмиралтейском районах работали после 23:00.

По всем выявленным нарушениям начато административное делопроизводство. Нарушителей ждут штрафы.