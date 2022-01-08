1376 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 7 января, в официальную статистику вошли 1376 случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России болезнь подтвердили у 16 568 человек. В Москве за сутки заболели 3072 человека. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области зарегистрировано 1246 новых случаев.

За сутки от коронавируса скончались 796 человек. Из них 69 умерли в Москве, а 63 — в Петербурге. Всего за время пандемии в России от коронавируса умерли 315 400 человек.

Выписано по выздоровлению в Петербурге 880 человек за сутки.