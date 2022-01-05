289 петербуржцев увезли в больницы с коронавирусом за сутки

В Петербурге выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом. Днем ранее в больницы попали 250 горожан, а за прошедшие сутки — 289 человек. Такие данные озвучили в администрации города.

Всего в больницах Петербурга с диагнозом коронавирус остаются 5387 пациентов. 615 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Для пациентов с коронавирусом в стационарах подготовлено 8002 койкоместа.

За сутки также выросло число горожан, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их стало 345, а накануне было 328.

1316 петербуржцев находятся на карантине после контакта с заболевшим коронавирусом. 20 530 человек проходят лечение на дому.