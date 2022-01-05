1273 случая коронавируса выявили в Петербурге за сутки

В Петербурге постепенно снижается число заболевших коронавирусом. В официальную статистику за прошедшие сутки, 4 января, вошло 1273 случая заражения. Это на 24 меньше, чем днем ранее. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России за сутки зарегистрировано 15 772 случаев заболевания коронавирусом. В Москве заболели 2307 человек. Петербург остается на втором месте по уровню суточной заболеваемости. В Московской области зарегистрировано 775 новых случаев.

За сутки от коронавируса в России скончались 828 человек. 71 смерть зарегистрировали в Москве, а в Петербурге — 61. Всего за время пандемии от болезни в России умерли 313 015 человек.