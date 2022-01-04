250 петербуржцев с коронавирусом госпитализировали за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 3 января, в больницы с коронавирусом попали 250 горожан. Такие данные опубликованы на сайте администрации города. За этот же период выписаны по выздоровлению 100 петербуржцев.

8002 койки для пациентов с коронавирусом подготовлены в городских и федеральных стационарах. 54,61% из них в настоящее время свободны. Всего в больницах с диагнозом коронавирус остается 5334 петербуржца.

583 петербуржца в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек. Запас вакцины от коронавируса в Петербурге в настоящее время составляет 936 440 доз.