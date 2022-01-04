Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается на фоне роста смертности

В Петербурге выявили 1297 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с 1 января, когда их было 1534 за сутки, заболеваемость снижается. Такие данные озвучил оперативный штаб.

При этом за сутки жертвами коронавируса в Петербурге стали 63 человека. Этот показатель стал максимальным с начала года. 1 января от коронавируса умерли 56 петербуржцев, 2 января — 57, 3 января — 55.

Вакцинация от коронавируса в городе тоже существенно замедлилась. По данным на 3 января, первый компонент вакцины от коронавируса в Петербурге получили только 66 человек.

Ранее власти озвучивали необходимость вакцинировать не менее 3,5 миллионов петербуржцев в кратчайшие сроки. Пока этот показатель выглядит излишне оптимистичным. К настоящему моменту вакцинацию от коронавируса в Петербурге завершило 2,7 миллиона человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не уточнил как власти рассчитывают мотивировать горожан прививаться.