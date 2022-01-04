Петербург вернулся на второе место по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за прошедшие сутки, 3 января, в официальную статистику по коронавирусу вошли 1297 заболевших. Такие данные озвучил оперативный штаб.

В России за сутки коронавирус выявили у 15 903 человек. В Москве заболели 1967 человек. Петербург переместился на второе место по суточной заболеваемости коронавирусом. В Московской области зарегистрировано 974 новых случая.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 834 случая. В Москве болезнь за сутки унесла 68 жизней, а в Петербурге — на пять меньше. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 312 187 человек.