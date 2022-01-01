Пункты вакцинации закрылись в ТЦ Петербурга

В Петербурге 1 января в 15:00 закрыты пункты вакцинации от коронавируса, работающие в петербургских торговых центрах. Желающие начать новый год с прививки от коронавируса горожане не смогли этого сделать там, где им удобно. Теперь вакцинироваться они смогут только 2 января.

В воскресенье пункты вакцинации в торговых центрах Петербурга начнут свою работу в 9:00. Привиться можно будет в ТЦ "Невский", ТК "Пик", ТРК "Питер Радуга", ТЦ "Гранд Каньон", ТРК "Леруа Мерлен", ТЦ "Невский Центр", ТРК "Академ-Парк", ТЦ "Родео-Драйв", ТЦ "Гулливер", ТЦ "Старая деревня", ТЦ "Сити Молл", ТРК "Питерленд", ТРК "Жемчужная Плаза".

Согласно статистике, к настоящему моменту вакцинирована половина взрослого населения Петербурга. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что в январе количество получивших вакцину горожан должно достичь 3,5 миллионов человек. То есть властям в кратчайшие сроки требуется привить от коронавируса еще около 900 тысяч человек. Учитывая резко сократившееся число желающих вакцинироваться и дважды перенесенные сроки введения посещения ТЦ и общепита по QR-кодам, остается только догадываться, как именно власти добьются достижения данного целевого показателя.