Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге почти не изменилась

В Петербурге за прошедшие сутки, 31 декабря, в официальную статистику вошли 1534 новых случая заболеваемости. Это чуть больше, чем днем ранее. Однако, в целом город демонстрирует стабильность — по 1,5 тысячи заболевших в день в Петербурге регистрируется с 29 декабря.

В Москве за сутки выявлено 2472 новых случая. Петербург остается на втором месте в России по уровню суточной заболеваемости.

В России за сутки коронавирусом заболел 19751 человек. По сравнению со вчерашними показателями новых случаев стало меньше почти на тысячу.

В Петербурге от коронавируса скончались 56 человек за сутки. Всего в России зарегистрировано 847 летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки.