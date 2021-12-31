384 петербуржца с коронавирусом увезли в больницы за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 30 декабря, с диагнозами коронавирус и пневмония госпитализированы 384 человека. Такие данные опубликовали в администрации города.

Всего в петербургских стационарах лечение от коронавируса проходят более 5,2 тысяч человек. Они размещены в 17 городских и федеральных стационарах. Для пациентов с коронавирусом в Петербурге развернуто более восьми тысяч коек.

560 пациентов коронавирусных отделений находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию. 301 петербуржец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выписаны из стационаров после выздоровления от коронавируса за минувшие сутки 480 человек.