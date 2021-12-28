224 петербуржца с коронавирусом госпитализировали за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировано 224 человека с диагнозом коронавирус. Как уточнили в администрации города, всего в стационарах Петербурга лечение от коронавируса проходит 5971 пациент. 598 из них находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. 330 горожан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Для пациентов с коронавирусом в Петербурге подготовлено 8002 койки. Из них свободно в настоящее время 39,66%. С коронавирусом работают 14 городских и три федеральных стационара.

За прошедшие сутки из петербургских стационаров выписали по выздоровлению 75 пациентов.