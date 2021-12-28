Власти планируют привить 3 миллиона петербуржцев к Новому году

Петербург почти достиг круглой цифры в три миллиона вакцинированных. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», этот показатель будет преодолен в ближайшие дни, как ожидается, до Нового года.

Андрей Сарана отметил, что достижение целевых показателей Минздрава по коллективному иммунитету зависит от того, ка считать. Он пояснил, что если считать переболевших и вакцинированных, то Петербург достиг коллективного иммунитета (80%) еще 24 ноября. Если же говорить о целях, поставленных Татьяной Голиковой, то есть учитывать население независимо от численности переболевших, этот план выполнен на 80%.

Уточняется, что по плану Минздрава в Петербурге необходимо привить от коронавируса 3,5 миллиона человек. Этого показателя планируется достичь к первым числам января.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщал о планах достичь цели Минздрава в 3,5 миллиона вакцинированных петербуржцев уже в январе. Однако, очередей на вакцинацию от коронавируса в Петербурге в настоящее время не наблюдается. Так, 27 декабря на прививочных пунктах "отметились" только 9 тысяч горожан. Каким образом будет достигнут целевой показатель в столь сжатые сроки остается неясным.