Владельцы петербургских ТЦ заявили, что не готовы к QR-кодам

Владельцы нескольких крупных торговых центров Петербурга направили совместное обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей города Александру Абросимову. Как сообщает «Деловой Петербург», в документе они просят отказаться от введения QR-кодов в Петербурге 2 января.

Предприниматели заявили, что отрасль не готова к введению QR-кодов в настоящее время. Уровень вакцинации в Петербурге при использовании данных мер не позволит обеспечить достаточный трафик в торговых центрах.

Действия правительства Петербурга в письме также называются чрезмерными. Авторы обращения напоминают, что федеральный закон о QR-кодах в общественных местах еще не принят Госдумой.

Владельцы ТЦ предлагают перенести срок начала проверки QR-кодов на 1 февраля, а также разрешить ресторанам работать с 23:00 до 2:00 при условии 90-процентной вакцинации персонала для посетителей, имеющих QR-коды.