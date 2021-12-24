Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом уменьшилась в Петербурге

За прошедшие сутки, 23 декабря, в Петербурге госпитализировали 373 человека с диагнозом коронавирус. Такие данные опубликовали в городском оперативном штабе. По сравнению с предыдущими сутками госпитализировано на 48 пациентов меньше.

5 970 петербуржцев с коронавирусом проходят лечение в стационарах в настоящее время. 581 человек находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. 313 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

24 991 петербуржец проходит лечение от коронавируса амбулаторно. Бесплатными лекарствами обеспечен 24 251человек.

379 петербуржцев за прошедшие сутки завершили лечение от коронавируса в стационарах и были выписаны домой.