Президент рассказал, почему возникают новые волны пандемии

Президент Владимир Путин назвал основной причиной появления новых волн пандемии мутации вируса. При этом избыточная смертность в России вызвана низким уровнем коллективного иммунитета в связи с нежеланием вакцинироваться.

Президент пояснил, что не видит необходимости в оказании давления на нежелающих вакцинироваться. Такое давление вызовет сильное противодействие и желание обойти систему.

Президент отметил, что повторная заболеваемость коронавирусом составляет 1%. Из числа вакцинированных заболевает 3-4%. В больницы с коронавирусом попадает в разы меньше вакцинированных людей.