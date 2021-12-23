Путин назвал необходимый России процент коллективного иммунитета

Президент России Владимир Путин назвал процент коллективного иммунитета, который необходим России для преодолении пандемии коронавируса. По его словам, необходимо достичь 80% тех, кто переболел и привит от коронавируса.

При этом в настоящее время, по словам президента, коллективный иммунитет составляет не 59,4%. В России, по словам президента достичь необходимых показателей планируется в первом квартале 2022 года.

Президент отметил, что во многих странах уже стоит цель достижения коллективного иммунитета на уровне 90-95%.