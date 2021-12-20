Штамм «омикрон» нашли в Политехническом университете Петербурга

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как сообщает «Комсомольская Правда», объявление о том, что случаи заражения выявлены в 13 и 15 корпусах появилось в общежитии вуза. Сколько именно студентов заболели не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на сайте университета опубликован приказ о переводе всех студентов на дистанционное обучение с понедельника, 20 декабря. Учащимся рекомендовали ограничить свои перемещения в вузе и по городу, а также вызывать врача в случае появления симптомов ОРВИ.

До какого числа студенты Политехнического университета будут обучаться дистанционно пока неизвестно.